M6 : annulation du dividende et report de l'AG

02/04/2020

M6 indique que son conseil de surveillance a accepté de modifier la résolution de la prochaine assemblée générale relative à l'affectation du résultat, en vue de suspendre le versement d'un dividende au titre de 2019.



Cette décision conservatoire permet au groupe de médias de mobiliser la structure de financement face à la crise sanitaire. La société se réserve la possibilité de réexaminer cette position à l'automne prochain.



Par ailleurs l'assemblée générale se tiendra le mardi 23 juin. Les modalités de participation (présence physique ou à huis-clos) seront déterminées plus tard en fonction des impératifs sanitaires et légaux.



