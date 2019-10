M6 : chiffre d'affaires stable au 3ème trimestre 2019

29/10/2019 | 17:58

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est stable (+0,3%) à 294,5 ME au 3ème trimestre 2019.



' La baisse des revenus non publicitaires (recettes de distribution cinéma principalement) est compensée par la progression des recettes publicitaires plurimedia (croissance organique de +1,7%) ' précise le groupe.



L'EBITA consolidé atteint 34,2 ME au 3ème trimestre 2019 contre 32,6 ME au 3ème trimestre 2018. ' Cette hausse reflète la progression de la rentabilité des segments TV et Radio '.



Sur les neuf premiers mois de l'année 2019, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 1 009,1 ME, en croissance de +1,2%, dont +2,7% pour les recettes publicitaires. A fin septembre 2019, l'EBITA consolidé s'inscrit à 182,4 ME, en hausse de +1,5% sur un an. La marge opérationnelle courante s'établit ainsi à 18,1% (+0,1 point).



