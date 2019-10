M6 : chiffre d'affaires stable au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe M6 est stable (+0,3 %), à 294,5 millions d'euros au troisième trimestre 2019. La baisse des revenus non publicitaires (recettes de distribution cinéma principalement) est compensée par la progression des recettes publicitaires plurimedia (croissance organique de +1,7 %). Pour sa part, l’Ebitda consolidé atteint 34,2 millions d'euros contre 32,6 millions un an plus tôt. Le groupe parvient ainsi à faire progresser son résultat opérationnel malgré l’effet de base défavorable lié à l’arrêt du contrat M6 mobile by Orange le 30 juin 2019 (-4,7 millions).Cette hausse reflète la progression de la rentabilité des segments TV et Radio."Dans un marché publicitaire TV irrégulier et à la visibilité réduite, le groupe M6 s'attachera, au quatrième trimestre, à maintenir la puissance de ses audiences sur les cases horaires stratégiques grâce notamment à ses marques fortes", a précisé le groupe.