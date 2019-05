M6 : contrat d'acquisition signé avec Lagardère

27/05/2019 | 08:23

Après avoir obtenu les avis des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, Lagardère et M6 annoncent avoir signé le contrat de cession du pôle télévision du groupe Lagardère (hors Mezzo).



Pour mémoire, l'ensemble cédé comprend ses chaînes de télévision Gulli (et ses déclinaisons internationales), Canal J, TiJi, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV, ainsi que les régies publicitaires associées, soit un chiffre d'affaires pro forma de 98 millions d'euros.



La réalisation de l'opération reste conditionnée à l'agrément du CSA et des Autorités de Concurrence. Le prix de l'opération s'élèverait à 215 millions d'euros (valeur d'entreprise), payable à la date de réalisation définitive.



