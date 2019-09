M6 : finalise le rachat du pôle Télévision de Lagardère

02/09/2019 | 11:17

Le Groupe annonce avoir finalisé aujourd'hui l'acquisition de 100% du capital des sociétés qui composent le pôle Télévision du Groupe Lagardère (hors Mezzo).



Pour mémoire, l'ensemble cédé comprend ses chaînes de télévision Gulli (et ses déclinaisons internationales), Canal J, TiJi, Elle Girl TV, MCM, MCM Top, RFM TV, ainsi que les régies publicitaires associées, soit un chiffre d'affaires pro forma de 98 millions d'euros.



Le montant de la transaction (215 ME valeur d'entreprise), a été payée intégralement.



Le périmètre acquis sera consolidé dans les comptes du Groupe à compter du 1er septembre 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.