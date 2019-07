M6 : la hausse des recettes publicitaires a soutenu les résultats au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel M6 a publié mardi des résultats en hausse au premier semestre, portés par une hausse de ses recettes publicitaires malgré une audience stable, ainsi que la bonne orientation de ses activités de production.

Le bénéfice net du groupe s'est inscrit à 88,4 millions d'euros sur le semestre écoulé, en hausse de 11,2% sur un an. Le résultat opérationnel courant (Ebita) a progressé de 0,8%, à 148,3 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 20,7%.

Le chiffre d'affaires a augmenté 1,6% à 714,6 millions d'euros, tandis que les recettes publicitaires du groupe ont progressé de 2,3%.

Les revenus de l'activité Production et droits audiovisuels se sont élevés à 40,1 millions d'euros, en hausse de 8,1 millions d'euros sur un an, grâce essentiellement à "un calendrier de sorties cinéma plus favorable et [à] la poursuite du succès d'Astérix -- Le Secret de la Potion Magique", a indiqué le groupe dans un communiqué.

La publicité des chaînes de télévision "en clair" de M6 s'est inscrite en croissance de 0,7% dans un marché publicitaire "irrégulier, pouvant alterner mois de croissance soutenue et mois de recul marqué", selon le groupe.

Les chaînes gratuites du groupe ont réalisé une part d'audience moyenne de 21,1% au premier semestre, stable sur un an.

Le groupe n'a pas fourni de prévisions annuelles. Sa trésorerie nette se montait à 39,4 millions d'euros à fin juin, contre une trésorerie négative de -115,4 millions d'euros un an plus tôt.

Alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné le 17 juillet son agrément à l'opération de rachat de la chaîne Gulli, "toutes les conditions suspensives sont à présent levées pour l'acquisition du pôle télévision du groupe Lagardère (hors Mezzo)", a rappelé M6.

