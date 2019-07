M6 : la marge opérationnelle courante dépasse les 20% au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 a publié mardi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le groupe de médias a dévoilé un bénéfice net (part du groupe) de 88,4 millions d'euros sur la période (+11,1% sur un an) et un résultat opérationnel courant de 148,3 millions d’euros (+0,8%), d’où il découle une marge supérieure à 20%. Quant au chiffre d'affaires, il ressort à 714,6 millions d'euros au premier semestre 2019, en légère progression de 1,6% sur un an.