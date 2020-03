M6 : les reports et annulations auront un impact significatif sur le chiffre d'affaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 a précisé, dans un communiqué, les impacts actuels de la pandémie de Covid-19 sur son activité. Le groupe audiovisuel indique avoir subi, comme les groupes médias européens, de nombreux reports et annulations de campagnes publicitaires en télévision, radio et sur le digital. Ces reports et annulations auront un impact significatif sur le chiffre d'affaires, notamment au deuxième trimestre. Afin de faire face à cette situation, et s'assurer des meilleures conditions de reprise de l'activité, le groupe a pris les mesures nécessaires pour alléger ses coûts.Des mesures de chômage partiel vont ainsi être mises en place.La société ajoute que d'autres activités du groupe sont affectées, comme la production et la distribution de films (SND et M6 Films) et la production d'émissions (Studio 89, C Productions, Golden Network). La majorité des productions et diffusions suspendues feront l'objet d'un report.Le groupe précise qu'il est peu endetté et qu'il dispose d'une liquidité assurée et confortée à la fois par la mise à disposition des lignes de crédit ouvertes et par la finalisation de l'opération de rapprochement entre iGraal et Global Savings Group (35 millions d'euros encaissés).Dans ce contexte, le groupe a décidé de reporter son Assemblée Générale annuelle à la deuxième quinzaine du mois de juin et se prononcera dans les prochaines semaines sur la question du dividende au titre de l'exercice 2019.Des informations actualisées sur les perspectives publicitaires et le plan d'économies seront fournies lors de la publication des résultats du 1er trimestre le 28 avril.