M6 : négocie pour la cession des Girondins de Bordeaux

27/07/2018 | 18:13

Le Groupe M6 annonce être entré aujourd'hui en négociations exclusives avec le fonds d'investissements GACP (États-Unis), en vue de la cession de 100% du pôle FC Girondins de Bordeaux.



Le Groupe M6 a acquis le FC Girondins de Bordeaux en 1999, année du 5e titre de champion de France de l'équipe masculine professionnelle du club. Sous la houlette du groupe, l'équipe a ajouté à son palmarès 1 titre supplémentaire de champion de France (2009), 1 Coupe de France (2013), 3 Coupes de la Ligue (2002, 2007 et 2009) et 2 Trophées des Champions (2008 et 2009). Elle a par ailleurs changé de stade en 2015, pour un écrin plus moderne.



'Dans un contexte d'augmentations des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1, le Groupe M6 considère que la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un projet sportif ambitieux et une stratégie d'investissement sur le long terme, constituerait la meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats', indique M6.





