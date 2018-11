M6 : pénalisé par la concurrence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 perd 3,56% à 16,81 euros, dans le sillage d’une publication trimestrielle en demi-teinte. Les investisseurs sont déçus de la légère hausse des recettes publicitaires de 0,4%. Mais en réalité, le groupe a été pénalisé par une comparaison avec son rival TF1, qui grâce à la diffusion de la Coupe du Monde au troisième trimestre, a surpassé les attentes et a vu ses recettes publicitaires bondir de 6,6%."Malgré l'absence de cette compétition, le groupe M6 résiste bien" a commenté Oddo BHF qui réitère son opinion Achat, ainsi que son objectif de cours de 21 euros.Toutefois les résultats ne surpassent pas les attentes du bureau d'analyses, contrairement aux résultats de TF1. Ainsi le résultat opérationnel courant, est en repli de 12,1% à 32,6 millions en raison notamment de l'accroissement des investissements dans les contenus pour la télévision. Oddo BHF l'attendait à 38 millions. Concernant le chiffre d'affaires consolidé, il s'établit à e 293,8 millions, en progression de 13,1%, globalement en ligne avec les attentes du broker.Quant au résultat net par du groupe, il s'établit à 46,2 millions d'euros, en hausse de 81,8%. Cette croissance est essentiellement due à la plus-value sur la cession de monAlbumPhoto et au résultat net des Girondins de Bordeaux après les transferts de la période estivale.M6 a d'ailleurs annoncé la finalisation de la cession du Football Club des Girondins de Bordeaux au fonds d'investissement américain General American Capital Partners (GACP) pour 100 millions d'euros." Cette cession est tout d'abord une bonne nouvelle, car elle va supprimer un foyer de pertes chez M6. Le club n'était plus à l'équilibre opérationnel depuis plusieurs années " commente un broker. Cette vente va permettre d'accroître la capacité d'investissement du groupe, probablement pour réaliser d'autres acquisitions qui permettront à M6 de poursuive son changement de modèle.