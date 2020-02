M6 : profite du relèvement de recommandation de JPMorgan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

M6 grimpe de 1,46% à 15,30 euros après avoir signé la plus forte hausse du SBF 120 en milieu de matinée. Le groupe audiovisuel profite du relèvement de recommandation de JPMorgan à Surpondérer contre Neutre et d'un relèvement de cours de 18,7 à 20 euros. Le broker considère notamment que les titres du groupe audiovisuel se traitent à un ratio de PER faible. Il ajoute qu'il révise de +0,2% à -0,7% sa prévision de croissance des revenus publicitaires pour l'exercice 2019 afin de prendre en compte l'impact des grèves du secteur public.