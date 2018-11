M6 : résultat net de 125,8 ME à fin septembre

06/11/2018 | 18:06

Le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 997,0 ME à fin septembre 2018, en croissance de +12,5% par rapport à fin septembre 2017.



Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 293,8 ME au 3ème trimestre en hausse de +13,1%.



À fin septembre 2018, l'EBITA consolidé ressort à 179,7 ME, en hausse de +19,8 ME par rapport aux 9 premiers mois de 2017. ' Cette progression reflète le dynamisme du pôle TV et l'intégration de la Radio ' précise le groupe.



La marge opérationnelle courante se maintient à un niveau élevé de 18,0% (comme sur les 9 premiers mois de 2017).



Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 32,6 ME au 3ème trimestre 2018, contre 37,1 ME au 3ème trimestre 2017.



À fin septembre 2018, le résultat net part du Groupe se monte à 125,8 ME, en progression de +31,3 ME sur un an.



Le résultat net part du Groupe atteint 46,2 ME sur le trimestre (25,4 ME un an auparavant). ' Cette croissance de +20,8 ME est essentiellement due à la plus-value sur la cession de monAlbumPhoto (+12,4 ME), et au résultat net du FCGB (+12,6 ME) après les transferts de la période estivale '.



' Malgré un effet de base défavorable au 4ème trimestre, les revenus publicitaires du Groupe devraient s'inscrire en augmentation sur l'année, tirés par les performances des antennes TV, radio et digitales ' indique la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.