M6 : résultat net des activités poursuivies stable à 174,0 ME

13/02/2020 | 18:05

Le Groupe M6 réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1 456,1 ME en 2019, en croissance de +2,4%. Le chiffre d'affaires a été soutenu par la croissance des recettes publicitaires plurimedia (+3,8%).



Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 284,4 ME, en hausse de +18,3 ME avec un nouveau plus haut historique.



La marge opérationnelle du Groupe s'élève à 19,5% (+0,8 point par rapport à 2018). Il atteint son plus haut niveau depuis 19 ans.



Le résultat net des activités poursuivies est stable, à 174,0 ME.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.