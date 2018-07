M6 : s'envole de 5%, 'va supprimer un foyer de pertes'

30/07/2018 | 11:16

Le titre gagne plus de 5% ce matin à la Bourse de Paris après l'annonce de négociations exclusives avec le fonds d'investissements GACP (États-Unis), en vue de la cession de 100% du pôle FC Girondins de Bordeaux.



' Cette cession est une bonne nouvelle car elle va supprimer un foyer de pertes chez M6 (-8 ME attendus en 2018) et lui permettre de soutenir ses investissements en programmes voir d'autres investissements M&A avec le cash obtenu (production audiovisuelle, numérique et éventuellement la diffusion TV avec RTL Belgique). Cette allocation de cash serait, selon nous, pertinente et permettrait de renforcer le modèle du groupe sur le LT ' indique Oddo dans son étude du jour.



' Le communiqué n'indique aucun élément financier mais la presse évoque un prix de cession de 100 ME soit un montant légèrement supérieur à ce que nous avions jusqu'à présent dans notre somme des parties de M6 (70 ME) ' rajoute Oddo.



Fin 2019, le groupe devrait, selon Oddo, afficher une trésorerie nette de l'ordre de 160 ME, après les deux cessions probables à cette échéance : Monalbumphoto (finalisée le 26/07) et donc les GdB.



