M6 : série de nominations

24/05/2019 | 13:15

M6 annonce la nomination de Régis Ravanas en qualité de directeur général des activités audio (radios, musique et podcast) et le départ de Christopher Baldelli, vice-président du directoire en charge de la radio et de l'information (hors magazines).



L'information de M6 (12:45 et 19:45) sera placée sous la responsabilité de Thomas Valentin, vice-président du directoire en charge des antennes et des contenus. La direction des programmes des chaînes en clair est réorganisée sous son autorité.



Par ailleurs, les chaînes W9 et 6ter, dirigées par Jérôme Fouqueray, et la chaîne M6 s'appuieront désormais sur une direction éditoriale unifiée des programmes de flux, ainsi que des magazines et documentaires.



