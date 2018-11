M6 : Oddo confirme son opinion après les résultats

07/11/2018 | 11:10

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 21 E après l'annonce des résultats à fin septembre 2018.



Le groupe a publié en EBITA au 3ème trimestre un peu inférieur aux attentes d'Oddo. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 32,6 ME au 3ème trimestre 2018, contre 37,1 ME au 3ème trimestre 2017.



À fin septembre 2018, le résultat net part du Groupe se monte à 125,8 ME, en progression de +31,3 ME sur un an.



' La tendance publicitaire est ressortie à +0,4% et nous attendons +1,5% au T4 ' indique Oddo.



' Au sujet de la cession des Girondins de Bordeaux, le groupe va afficher une trésorerie nette de 140 ME qui va lui permettre d'accélérer ses acquisitions ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

