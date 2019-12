yopsis - salut Bubu sa ce stabilise on dirais je vais rentré une première ligne mercredi faute de liquidités avant , ensuite sa suivra sont cours , si elle descend après les résultat je renforcerais au fur et a mesure , si elle monte je me reporterais sur AXA ou BNP

avec un PER a 9.8 elle est pas très chère , et si le div est de 0.85 mini sa fait un rdmt de 6.34°/° apx Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée 1