Retour en zone support

Le titre M6 a été lourdement sanctionné et apparaît désormais survendu à proximité d'une solide zone de soutien.

Fondamentalement, le titre se valorise correctement, avec un PER de 10.9 pour l'exercice en cours et de 10.5 pour l’année suivante. A cela s'ajoute la faiblesse du ratio valeur entreprise sur chiffre d'affaires avec un coefficient de 1.24 pour l'année courante et un consensus majoritairement acheteur.



La valeur, actuellement survendue, évolue au sein d'une tendance baissière à moyen terme. A court terme, ce trend pourrait s'inverser au contact du support des 14.9 EUR et la hausse devrait pouvoir s'installer au cours des prochaines séances. Ce niveau constitue une opportunité d'achat dans le cadre d'une anticipation d'un rebond technique sur ce titre en direction des 15.6 EUR et par extension des 16.3 EUR.



On pourra donc acheter le turbo call infini BNP Paribas 42RTB qui cote 0.69 EUR.

On visera les 15.6 EUR puis 16.3 EUR, soit des potentiels respectifs de 20% et 40% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 14.2 EUR limitera le risque à 21%.

Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d’invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.

Mnemo Type Barrière Prix d'exercice Echéance 42RTB CALL 12.12 EUR 11.54 EUR -