Macy's : La valeur du jour à Wall Street - MACY'S au tapis malgré de bons résultats et un relèvement de ses perspectives

Dans un marché démoralisé où l'aversion pour le risque domine, les prises de bénéfices prennent une ampleur particulière tant les investisseurs sont désireux de sécuriser leurs gains. Macy's est en train d'en faire l'expérience : le titre chute de 12,49% malgré une solide publication trimestrielle. Mais ces dégagements doivent être mis en regard de deux facteurs : le titre a bondi de plus de 100% sur un an glissant et a clôturé hier soir à son plus haut niveau depuis décembre 2016.Pour le reste, Macy's a dépassé les prévisions au deuxième trimestre, ce qui lui a permis de relever ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année. Sur la période de trois mois close début août, Macy's a enregistré un bénéfice net de 166 millions de dollars, contre 111 millions un an plus tôt, ou 53 cents par action. En données comparables, il ressort à 59 cents. Ses ventes ont reculé de 1,1% à 5,572 milliards de dollars. En données comparables, elles ont stagné.Le consensus FactSet était de 50 cents par action et 5,55 milliards de dollars de ventes. Il anticipait une baisse de 0,7% des ventes en comparable.Sur la base de ces solides performances, Macy's a révisé en hausse ses objectifs annuels comme il l'avait déjà fait à l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre, mi-mai. Le distributeur table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 3,95 et 4,15 dollars cette année et sur des ventes au pire stables, au mieux en croissance de 0,7%. En données comparables, elles devraient s'apprécier de 2,1 à 2,5%. Sur le seul second semestre, elles sont attendues en progression de 2 à 2,5% en données comparables.Mi-mai, Macy's avait relevé une première fois de 20 cents sa fourchette de bénéfice par action ajusté anticipé pour cette année, à 3,75/3,95 dollars. De plus, ses ventes annuelles étaient attendues au pire en baisse de 1% et au mieux en croissance de 0,5%. En données comparables, elles devaient progresser de 1 à 2%.Initialement, Macy's prévoyait des ventes stables ou en croissance de 1% en comparable. Ses ventes totales étaient attendues en progression de 0,5 à 2%.