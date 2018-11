Macy's : MACY'S bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Macy's a réalisé au troisième trimestre un bénéfice un peu plus que doublé à 62 millions de dollars, ou 20 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA de la chaîne américaine de magasins est ressorti à 27 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 2,3% à 5,4 milliards de dollars. Le consensus FactSet tablait sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 15 cents et un chiffre d'affaires de 5,4 milliards. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an et détenues en propre ou sous licence ont grimpé de 3,3%. Les analystes visaient +2,6%.Le groupe a relevé sa prévision de ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an et détenues en propre ou sous licence. Elles sont attendues en hausse de 2,3% à 2,5% en 2018. Il tablait auparavant sur une hausse comprise entre 2,1% et 2,5%.Le chiffre d'affaires devrait progresser entre 0,3% et 0,7%, contre entre 0% et +0,7% auparavant.Le BPA hors éléments exceptionnels est attendu entre 4,1 et 4,3 dollars, contre entre 3,95 et 4,15 dollars auparavant.