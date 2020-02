Macy's : MACY'S bat le consensus au dernier trimestre de son exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Macy's a publié un bénéfice par action ajusté de 2,12 dollars au quatrième trimestre 2019, bien au dessus du consensus FactSet de 1,96 dollar. Le chiffre d'affaires pour la même période est de 8,337 milliards de dollars, également supérieur aux anticipations des analystes de 8,318 milliards. La chaine de grands magasins précise dans son communiqué maintenir ses prévisions pour l'exercice 2020. A savoir un BPA ajusté annuel de 2,45 à 2,65 milliards et des ventes en baisse de 23,6 à 23,9 milliards de dollars.Le bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2019 est de 2,91 dollars contre 4,18 dollars en 2018.Au titre de l'année 2019 Macy's a publié des revenus de 24,56 milliards de dollars contre 24,971 milliards un an plus tôt.