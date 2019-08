Macy's : MACY'S dévoilé un deuxième trimestre décevant

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Macy’s a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net de 88 millions de dollars contre 219 millions un an plus tôt. Le bénéfice par action dilué s'est élevé à 28 cents, contre 53 cents un an plus tôt. Quant au chiffre d’affaires, il a atteint 5,546 milliards de dollars. Il était de 5,572 milliards de dollars au deuxième trimestre 2018. La croissance à magasins comparables s'est établie à 0,2%. Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action ajusté de 46 cents ainsi qu'un chiffre d’affaires de 5,55 milliards de dollars."Macy's, Inc. a connu un autre trimestre de croissance comparable de ses ventes. Cela dit, le début du trimestre a été lent et nous avons terminé en deçà de nos attentes", a déclaré Jeff Gennette, président directeur général de Macy's.Concernant ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice, Macy's vise désormais un bénéfice par action ajusté entre 2,85 et 3,05 dollars, contre une précédente fourchette cible de 3,05 à 3,25 dollars. Par ailleurs, le groupe table sur une croissance de ses ventes à base comparable de stable à 1%.