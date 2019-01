Macy's : abaissement des objectifs annuels

10/01/2019 | 15:38

A l'occasion de son point d'activité pour la période des fêtes, Macy's indique réviser en baisse ses objectifs annuels, n'espérant plus qu'un BPA ajusté entre 3,95 et quatre dollars, au lieu d'une fourchette cible de 4,10 à 4,30 dollars affichée à la mi-novembre.



La chaine de grands magasins table désormais sur une croissance de l'ordre de 2% de ses ventes en données comparables (sur les magasins détenus en propres et sous licences) sur l'exercice en cours, et non plus en progression de 2,3% à 2,5%.



Sur les mois de novembre et décembre, qui couvrent traditionnellement la période des fêtes aux Etats-Unis, les ventes comparables de Macy's ont augmenté de 1,1% (+0,7% sur les seuls magasins détenus en propre) par rapport à la même période un an auparavant.



