Macy's : consensus manqué au 2e trimestre

14/08/2019 | 14:12

Macy's publie au titre de son deuxième trimestre comptable un bénéfice net ajusté en chute de 60% à 88 millions de dollars, soit un BPA de 28 cents, manquant de 18 cents l'estimation moyenne des analystes.



A 5,55 milliards de dollars, le chiffre d'affaires de la chaine de grands magasins a augmenté, sur une base comparable, de 0,2% sur les seuls points de vente détenus en propre et de 0,3% en incluant ceux sous licence.



Macy's déclare viser désormais pour l'ensemble de l'exercice un BPA ajusté entre 2,85 et 3,05 dollars, et non plus entre 3,05 et 3,25 dollars et une croissance de ses ventes à base comparable toujours anticipée entre 0 et 1%.



