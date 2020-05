Macy's : lourde perte attendue au 1er trimestre

21/05/2020 | 14:03

Macy's indique s'attendre, à titre préliminaire, à afficher une perte opérationnelle entre 1110 et 905 millions de dollars sur son premier trimestre comparable, à comparer à un profit de 203 millions un an auparavant.



La chaine de grands magasins anticipe un chiffre d'affaires entre 3000 et 3030 millions de dollars, contre 5504 millions au premier trimestre de l'exercice précédent, la pandémie de Covid-19 ayant significativement impacté les ventes de mars et avril.



Macy's souligne toutefois que la dynamique de ses ventes sur Internet a continué de s'améliorer, et estime que son activité dans son ensemble devrait se redresser graduellement, la plupart des magasins devant être rouverts à la fin juin.



