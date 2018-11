Macy's : objectifs annuels rehaussés sur un trimestre réussi

14/11/2018 | 14:27

Macy's annonce un relèvement de ses objectifs annuels, avec un BPA ajusté désormais attendu entre 4,10 et 4,30 dollars, à comparer à une fourchette cible précédente de 3,95-4,15 dollars, et une hausse des ventes entre +0,3 et +0,7% et non plus entre 0 et 0,7%.



Sur son troisième trimestre comptable, la chaine de grands magasins a vu son BPA ajusté augmenter de près de 28% à 27 cents, battant largement un consensus qui n'était que de 14 cents, pour des revenus en hausse de 2,3% à 5,4 milliards de dollars.



Le groupe de Cincinnati (Ohio) explique cette amélioration par 'une croissance numérique forte, une amélioration continue dans les magasins physiques et l'exécution de sa stratégie North Star'. Il se dit aussi en voie de réaliser une période des fêtes vigoureuse.



