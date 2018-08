Macy's : relèvement de la fourchette cible de BPA

15/08/2018 | 14:29

Macy's annonce un relèvement de ses objectifs annuels, avec un BPA ajusté désormais attendu entre 3,95 et 4,15 dollars, à comparer à une fourchette cible précédente de 3,75-3,95 dollars, et une évolution des ventes attendues stable ou en hausse de +0,7%.



Sur son deuxième trimestre comptable, la chaine de grands magasins a vu son BPA ajusté augmenter de près de 60% à 59 cents, battant largement un consensus qui n'était que de 50 cents, pour un chiffre d'affaires en repli de 1,1% à 5,57 milliards de dollars.



'Nos initiatives stratégiques gagnent de l'allure. Elles contribuent à nos résultats du premier semestre et continuerons à avoir un impact positif sur notre performance au cours de la seconde moitié de l'année', commente le PDG de Macy's Jeff Gennette.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.