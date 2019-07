Madvertise : MADVERTISE FAIT ÉVOLUER SA GOUVERNANCE

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce un renforcement de son Conseil d'administration et de sa Direction générale avec la nomination de François Roloff en qualité d'administrateur et de Directeur Général Délégué. Il apportera à Madvertise sa maîtrise opérationnelle et sa rigueur, ainsi que son expérience dans le déploiement à l'international.

Déjà « Managing Director » des filiales allemande et italienne de Madvertise, François Roloff sera en charge de la mise en place de la stratégie du groupe et de son développement. Paul Amsellem sera quant à lui en charge de la vision stratégique du groupe, des relations avec les actionnaires et des opérations de croissance externe.

Paul Amsellem, déclare :

« Après avoir passé de nombreuses années à mettre en place la stratégie de Madvertise, devenu depuis leader sur de nombreux segments de marché, il me parait bon pour l'entreprise et ses actionnaires de laisser la gestion opérationnelle de celle-ci à François Roloff, qui a su multiplier le chiffre d'affaires de nos activités internationales par 6 en quelques années. Nous avons dans chaque pays des équipes solides et je vais désormais me concentrer sur le développement de Madvertise sur d'autres segments de marché et sans doute d'autres zones géographiques car le potentiel de croissance de activités publicitaires mobiles est encore significatif. »

Cette annonce constitue la première étape de l'évolution stratégique de Madvertise dans un environnement en rapide mutation, où l'innovation est la clé du succès. Dans le cadre de ce processus de transformation, Madvertise étudie actuellement plusieurs projets de diversification, notamment une stratégie multi-écrans incluant d'autres catégories que les écrans mobiles.

Francois Roloff, ajoute :

« Je travaille chez Madvertise depuis 8 ans et j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup aux côtés, entre autres, de Paul Amsellem, Gonzague de la Tournelle, Najet Benoit Lucy, Marika Tarquino ou Nicolas Otmani. La tâche qui m'est aujourd'hui confiée est de mettre en place le plan stratégique « Madvertise 2020 » qui définit les lignes directrices de l'entreprise pour les années à venir. C'est avec un profond respect pour le travail effectué mais aussi excitation que je m'apprête à relever ce défi. »

Le Conseil d'administration de Madvertise est désormais composé de :

Paul Amsellem, Président ;

Henri de Bodinnat ;

Robert Koople ;

François Roloff ;

Isabelle Weil.





A propos de Madvertise

Fondée en 2011 et présidée par Paul Amsellem, Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 7 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Autriche, Suisse), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com





Contacts

ACTUS finance & communication

Caroline LESAGE – Relations investisseurs

01 53 67 36 79

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN – Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

