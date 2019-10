Madvertise : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019

Forte amélioration du taux de marge brute et des résultats au 1 er semestre ;

Rebond de la croissance et amélioration des performances financières attendus pour l'ensemble de l'exercice 2019 ;

Opportunités de partenariats stratégiques.

Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, publie ses résultats semestriels 2019 (exercice clos au 30 juin 2019), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 octobre 2019.

(en K€) S1 2018 S1 2019 Chiffres consolidés audités Chiffre d'affaires 7 302 6 798 Marge brute[1] 2 418 2 446 Taux de marge brute 33,1% 36,0% Autres revenus 93 324 Autres achats et charges externes (1 006) (1 006) Frais de personnel (2 245) (2 206) Autres produits et charges d'exploitation (22) (51) Impôts et taxes (47) (34) EBITDA (808) (526) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes de reprises (372) (262) Résultat d'exploitation (1 180) (788) Charges et produits financiers (132) (151) Charges et produits exceptionnels (45) (68) IS (11) 9 Amortissement du goodwill (462) (7) Résultat net (1 831) (1 005)



Paul Amsellem, Président-Directeur général de Madvertise, commente :

« Notre capacité d'innovation nous permet de proposer au marché de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée, d'enregistrer une amélioration de notre taux de marge brute de 2,9 points et de nos résultats malgré un léger ralentissement de l'activité au 1er semestre. Nous anticipons une progression significative de notre croissance au 2nd semestre compte tenu des opportunités commerciales en cours, ainsi qu'une amélioration de nos performances financières sur l'ensemble de l'exercice 2019.

En parallèle, accompagné de François Roloff, nouveau Directeur Général délégué, nous sommes pleinement mobilisés dans le déploiement du plan stratégique 2020 qui comprend notamment plusieurs projets de diversification, dont une stratégie multi-écrans incluant d'autres catégories que les écrans mobiles. »



Activité du 1er semestre 2019

A l'issue du 1er semestre 2019, Madvertise affiche un chiffre d'affaires consolidé en léger retrait de 7% à

6,8 M€ contre 7,3 M€ un an plus tôt. Ce début d'exercice reste marqué par un ralentissement fort de l'activité d'agence de conseil, qui représente moins de 7% du chiffre d'affaires du Groupe. La société étudie actuellement différentes options stratégiques concernant cette activité.

Par zones géographiques, la croissance enregistrée en Italie (+7%) a permis de compenser partiellement le recul d'activité en France (-5%) et en Allemagne (-12%), plusieurs campagnes ont été décalées vers la 2nd moitié de l'année.



Résultats financiers du 1er semestre 2019

Les efforts engagés sur la « premiumisation » des offres et l'harmonisation des process en France et en Italie continuent de porter leurs fruits sur ce début d'exercice. Ainsi, malgré un contexte d'activité en repli, le taux de marge brute affiche une progression de 2,9 points pour s'établir à 36,0% contre 33,1% à la même période l'année précédente.

Sur le 1er semestre 2019, les achats et charges externes ont été contenus et les frais de personnel sont en baisse de 1,7%. L'EBITDA ressort ainsi en amélioration de 282 k€ pour s'établir à -526 k€.

Après comptabilisation des dotations aux provisions et amortissements (-262 k€), le résultat d'exploitation s'améliore de 392 k€ et atteint -788 k€.

Après prise en compte des charges financières (151 k€), des charges exceptionnelles (68 k€) et d'un produit d'impôt de 9 k€, la perte nette du 1er semestre a été réduite de 826 k€ pour s'établir à 1 005 k€.



Situation bilancielle au 30 juin 2019

Le cash-flow d'exploitation ressort à 251 k€ au 30 juin 2019, contre 377 k€ un an plus tôt. Après prise en compte des opérations d'investissements (+24 k€) et des flux de financement (-81 k€), la variation de trésorerie reste limitée à 194 k€ au 1er semestre 2019.

La trésorerie brute[2] s'élève à 186 k€ au 30 juin 2019, contre 204 k€ à fin 2018. L'endettement financier net s'établit à 1 694 k€ (contre 1 956 k€ au 31 décembre 2018).

Au cours du 1er semestre 2019, Madvertise a reçu le soutien de ses actionnaires de référence, via un apport en compte courant de 900 k€[3], afin de financer sa croissance et son besoin en fonds de roulement.



Perspectives

Un net rebond de l'activité est attendu dès le 2nd semestre, notamment en Allemagne. Plusieurs discussions avancées sont actuellement en cours avec d'autres partenaires potentiels en Europe pour développer non seulement l'offre mais également accroître la force de frappe de Madvertise en matière de distribution. De plus, Madvertise a continué au 2nd semestre à gagner de nouveaux éditeurs et à renouveler ses éditeurs existants permettant de consolider la position de leader du marché des technologies premium en France.

Ce regain de croissance attendu au 2nd semestre, associé à une bonne gestion des charges opérationnelles, devrait permettre à Madvertise de clôturer l'exercice 2019 en amélioration par rapport à 2018.

En outre, Madvertise continue de mettre en œuvre son plan stratégique 2020 qui comprend à la fois un volet opérationnel, pour assurer le retour à la rentabilité du Groupe à travers le déploiement de synergies et l'optimisation de la structure de coûts, et un volet commercial pour le développement de nouvelles offres. Plusieurs projets de diversification, dont une stratégie multi-écrans incluant d'autres catégories que les écrans mobiles, doivent voir le jour. La société continuera en parallèle de consolider sa position d'acteur de référence des technologies de publicité sur mobile avec une offre renforcée suite au lancement de ses dernières solutions :

« Blue Stack », lancée en début d'année, une suite logicielle unique sur le marché permettant aux éditeurs de gérer les ventes directes comme programmatiques, la data ou encore les briques de consentement (normes RGPD) ;

», lancée en début d'année, une suite logicielle unique sur le marché permettant aux éditeurs de gérer les ventes directes comme programmatiques, la data ou encore les briques de consentement (normes RGPD) ; « DOOHM », lancée en septembre, une nouvelle offre cross-média qui combine le Digital out-of-home (affichage digital) avec la publicité mobile en temps réel. Ce nouveau produit clés en main intègre le plan média, la création et la diffusion de l'annonce, l'optimisation et le reporting en temps réel. Cette offre permet ainsi de renforcer les dispositifs publicitaires mobiles sur des zones locales avec un affichage digital complémentaire et ciblé. L'offre DOOHM de Madvertise s'appuie sur un partenaire de 1er plan, JC Decaux, en utilisant son réseau d'affichage urbain en Allemagne.

Afin de mener à bien cette stratégie, la société a nommé François Roloff, en qualité de Directeur Général Délégué et Administrateur en juin dernier.



Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport semestriel est accessible au public. Il peut être téléchargé depuis la rubrique « Investisseurs », section « Rapports financiers » du site Internet de Madvertise www.madvertise.com/investisseurs.





A propos de Madvertise

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com





[1] Marge brute = chiffre d'affaires – achats liés à la sous-traitance.

[2] Trésorerie brute = valeurs mobilières de placement + disponibilités

[3] Remboursable en numéraire ou convertible en actions le cas échéant

