Madvertise (Euronext Growth - FR0010812230 - ALMNG), l'AdTech française dédiée à la publicité sur mobile, annonce être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir 100% du capital de la société SYNC.

Créée en France il y a 3 ans, SYNC est une technologie publicitaire "DeepTech". La société a inventé et breveté une solution unique qui permet d'afficher des formats publicitaires enrichis sur PC, tablettes ou smartphones synchronisés avec la TV.

La solution SYNC repose sur une technique hautement performante et brevetée, dite Fingerprint Matching Technology (FMT), de reconnaissance audio et de synchronisation en temps réel entre la TV et les terminaux mobiles. La technologie de SYNC permet de développer des formats publicitaires très efficaces, engageants, créatifs, et respectueux des utilisateurs (RGPD) et de leur environnement.

SYNC possède également un réseau unique de partenaires éditeurs. Cette solution est déjà présente dans 110 applications et sites dont L'argus, Biba, Closer, Cosmopolitan, Europe 1, Grazia, LesEchos, Science et Vie, Tele7jours, etc.

Les deux parties espèrent arriver à un accord avant la fin du troisième trimestre 2020. Madvertise informera le marché de toutes avancées majeures et dévoilera les modalités de cette opération et les ambitions du nouvel ensemble une fois l'accord finalisé.

A la suite de cette annonce, la société Madvertise a demandé à Euronext Paris de procéder à la reprise de cotation de son action à partir de la séance du 24 juillet.

Plus d'informations sur www.sync.tv



A propos de Madvertise

Madvertise est la régie mobile indépendante de référence sur le segment Premium en France. La société a développé une technologie propriétaire permettant d'optimiser et de maximiser la visibilité des annonceurs et les revenus des éditeurs. Présente dans 3 pays (France, Allemagne, Italie), elle figure parmi les leaders de son secteur en Europe avec une audience de 51 millions de visiteurs uniques et plus de 200 éditeurs premium à son actif. Madvertise intègre également une agence de conseil et de design pour la conception d'applications et de sites mobile.

Madvertise est coté sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALMNG).

Plus d'informations sur www.madvertise.com



Contacts

ACTUS finance & communication

Thomas SEGOUIN – Relations investisseurs

01 53 67 36 75

madvertise@actus.fr ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN – Relations presse

01 53 67 36 34

vferran@actus.fr

