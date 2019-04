Maisons du Monde : Oddo BHF reste à 'achat', ajuste sa cible

05/04/2019 | 10:25

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' sur Maisons du Monde (MDM) avec un objectif de cours ajusté à 27,5 euros, afin de tenir compte 'd'un profil de marge à terme un peu plus prudent' pour le groupe de distribution d'ameublement.



Le bureau d'études souligne que le 9 mai, le groupe donnera plus de détails sur son premier trimestre, dont il rappelle qu'il subira un effet de base défavorable et un effet calendaire de l'ordre de -1,5% lié à Pâques.



'Incontestablement, les incertitudes qui entourent la croissance du CA du groupe (rythme d'ouvertures, ralentissement de la progression organique) et le levier sur les marges à moyen terme pénalisent la valorisation de MDM', juge l'analyste en charge du dossier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.