Maisons du Monde : Oddo à 'achat' après de premiers résultats

23/01/2019 | 12:47

L'analyste Oddo BHF annonce ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Maisons du Monde, après la publication par le groupe de résultats préliminaires 2018 'en ligne avec la guidance du groupe et cohérents avec [ses] attentes'.



'Pour 2019, si nous n'avons pas d'objectifs précis, nous retenons que la base de comparaison sera plus favorable sur la deuxième partie de l'année (le T1 2018 avait progressé de +5.1% à périmètre comparable) avec un rythme d'ouverture qui devrait, selon nous, avoisiner les 25 points de ventes. A ce nombre, il conviendrait même d'ajouter les 4 magasins décalés de 2018 à 2019 ce qui devrait soutenir la croissance. Compte tenu de ces éléments, nous continuons de retenir une hausse du CA de 12.8% à 1 291 ME pour un EBITDA de 168 ME (+13.3%)', anticipe l'analyste.



Oddo BHF réaffirme par ailleurs son objectif de cours sur le titre, soit 30 euros, pour un potentiel de hausse de +44%. Le tout dans l'attente des résultats 2018 définitifs, prévus pour le 12 mars.





