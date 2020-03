Maisons du Monde : Oddo révise à la baisse ses estimations

12/03/2020 | 09:12

Oddo souligne que la profitabilité est en ligne avec les attentes et un excellent FCF. Le bureau d'analyses note l'absence de Guidances pour 2020 faute de visibilité.



Le groupe considère actuellement que les ventes du premier trimestre 2020 devraient être globalement stables par rapport au premier trimestre 2019, et que les ventes du deuxième trimestre 2020 pourraient être en baisse d'une année sur l'autre.



' Compte tenu du manque à gagner lié aux perturbations logistiques et Covid, nous retenons désormais une marge d'Ebitda de 10,5% soit une révision en baisse de nos estimations d'Ebitda de -17%. Nos BPA sont ajustés de -38% ' indique Oddo.



Oddo confirme son conseil à l'achat mais abaisse son objectif de cours à 12,50 E (contre 20 E).



