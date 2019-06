Maisons du Monde : 'rassuré', Oddo ajuste sa cible

26/06/2019 | 10:28

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation “Achat” sur le titre Maisons du Monde, notant que le plan 2020-2024 reste “orienté vers la croissance” et témoigne d'une profitabilité “qui reste sous contrôle”.



“Depuis son IPO en mai 2016, l'action a connu un parcours très décevant (...). Désormais, le titre subit une décote importante. Le momentum est désormais plus favorable (visibilité sur la stratégie MT, arrêt des révisions en baisse des estimations de BPA) qui devrait permettre une revalorisation du titre en Bourse”, indique le broker.



Oddo BHF ajuste ainsi son objectif de cours, à 25,50 euros, pour un potentiel de hausse de +27%.





