CORR : Maisons du Monde: les marges ont souffert au 1er semestre, rebond attendu au S2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ameublement et de décoration Maisons du Monde a confirmé lundi ses objectifs financiers pour l'exercice en cours après avoir enregistré une baisse de sa rentabilité au premier semestre.

Au cours du semestre clos fin juin, le chiffre d'affaires de Maisons du Monde s'est établi à 564 millions d'euros, en hausse de 11,2% en données publiées et de 10,9% à taux de change constants.

Hors Modani, l'enseigne américaine rachetée en 2018, les ventes ont progressé de 4,4%, avec une accélération au deuxième trimestre (+6,5%) par rapport au premier (+2,4%), a souligné Maisons du Monde dans un communiqué.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est contracté de 4,9% par rapport au premier semestre 2018, à 45,6 millions d'euros, soit une marge d'Ebitda de 8,1%, en recul de 140 points de base. Cette baisse, liée à des effets de change négatifs et à une augmentation temporaire des promotions en magasins, est "conforme au séquencement attendu sur l'année", a précisé le groupe.

"Cette augmentation temporaire des promotions était liée à notre volonté de réduire les stocks en magasin afin de préparer notre nouvelle stratégie, reposant sur des collections plus lisibles pour nos clients", a précisé la directrice générale de Maisons du Monde, Julie Walbaum, citée dans le communiqué.

Le groupe a également été pénalisé par des couvertures de change mises en place au premier semestre 2017, dont l'effet disparaîtra dans la deuxième partie de l'année, a précisé le directeur financier du groupe, Eric Bosmans, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe table sur une "amélioration significative" de sa marge Ebitda au second semestre, "sous l'effet combiné de notre saisonnalité traditionnelle, d'un effet de change positif, d'une moindre intensité promotionnelle et d'une contribution plus forte de Modani".

Sur l'ensemble de l'année, Maisons du Monde confirme ses objectifs d'une croissance d'environ 10% de son chiffre d'affaires, en données publiées, et d'une marge Ebitda supérieure à 13%.

Le groupe vise toujours entre 35 et 40 ouvertures brutes de magasins cette année, dont deux tiers hors de France, et environ 10 fermetures de magasins pour "repositionnement".

Le bénéfice net s'est établi à 7,2 millions au premier semestre contre 8,1 millions un an plus tôt, en raison d'une hausse de la charge d'impôts.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 571 millions d'euros au premier semestre, sur un Ebitda de 51 millions d'euros et sur un bénéfice net de 11 millions d'euros.

