Correction : MAISONS DU MONDE réduit ses prévisions de croissance

Dans notre précédente dépêche concernant, Maisons du Monde nous avons évoqué une ancienne prévision de croissance, à périmètre constant, de 8% au lieu d'"autour de 8%". Le texte corrigé suit.Sur la base de sa performance au troisième trimestre et de ses attentes pour le quatrième trimestre, Maisons du Monde a réduit ses prévisions de croissance, à périmètre constant, c'est-à-dire hors Modani. L'enseigne d'ameublement et de décoration vise désormais une progression des ventes entre 7 et 8% contre "autour de 8%" auparavant. En incluant Modani, la croissance des ventes est désormais attendue entre 9 et 10% contre plus de 10% précédemment.En revanche, l'objectif d'EBITDA est " inchangé en valeur absolue, tant à périmètre constant qu'en incluant Modani ". Dans sa précédente communication, il annonçait cibler une marge d'Ebitda supérieure à 13%.22 ouvertures nettes de magasins sont attendues et 25 en prenant en compte Modani.Au troisième trimestre 2018, Maisons du Monde a réalisé des ventes de 260 millions d'euros, en hausse de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2017 incluant Modani, et de 5,0% à périmètre constant. La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 1,1% (hors Modani), tenant compte d'une base de comparaison élevée (croissance des ventes à périmètre comparable de 10,3% au T3 2017) et d'un effet calendaire négatif.