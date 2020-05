MAISONS DU MONDE : JPMorgan est toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 20 euros sur Maisons du Monde. Le courtier estime que le chiffre d'affaires au deuxième trimestre sera en recul de 44% par rapport à la même période un an plus tôt, avec plus précisément une baisse des ventes de 70% en magasins et une croissance de 30% en ce qui concerne le commerce en ligne. Les revenus au second semestre sont, pour leur part, anticipés en baisse de 7%. L'analyste prévoit désormais un Ebitda 2020 de 178 millions d'euros contre 240 millions dans sa précédente note.La maison d'études table sur un bénéfice par action ajusté de 0,41 euro pour 2020 et 1,24 euro pour l'exercice 2021 contre 1,14 et 1,20 euro auparavant.