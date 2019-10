MAISONS DU MONDE : Jefferies toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies reste à l’Achat sur Maisons du Monde et réitère son objectif de cours de 24 euros. Le bureau d’analyses note que le groupe a augmenté sa prévision de croissance de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2019 à environ 10,5%, mais a abaissé sa prévision de marge d’Ebitda à 12,5%. Et ce, en raison de "l’accélération de Modani aux Etats-Unis et à la hausse de 7 millions d’euros des coûts".Il précise que le chiffre d'affaires de Modani a progressé de 37% pour atteindre 12 millions d'euros au troisième trimestre, en partie grâce aux 8 ouvertures de nouveaux magasins dans les 18 mois qui ont suivi l'acquisition."L'ouverture des magasins a toutefois entraîné des coûts logistiques (environ 2 millions d'euros), marketing (environ 3 millions d'euros) et de support plus élevés que prévu, ce qui, combiné aux nouveaux tarifs américains, a amené Modani à réaliser des bénéfices inférieurs d'environ 7 millions d'euros aux prévisions pour l'exercice 2019", a commenté le broker, qui précise qu'ils devraient se normaliser en 2020.Jefferies ajoute que le cœur de métier de Maisons du Monde se porte bien au troisième trimestre, en particulier en ligne et à l'international.