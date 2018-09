MAISONS DU MONDE : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM confirme sa recommandation d'Achat sur Maisons du Monde, avec un potentiel de plus de 70 % par rapport à son objectif de cours de 43 euros. Le broker estime que la valorisation actuelle semble déconnectée des fondamentaux du groupe : le marché ne se focalise que sur les déceptions à court terme, sans valoriser les futurs catalyseurs du groupe. Le titre Maisons du Monde a reculé de 36,6% depuis le début de l'année et le marché du meuble est en recul de 8,4% en juillet, selon la Banque de France.Une dégradation qui d'après LCM était attendue par Maisons du Monde : leur objectif annuel de croissance a été revue à la baisse à 8% contre 10%. Enfin le bureau d'analyses s'appuie sur la rentabilité du groupe : le niveau de marge devrait être préservé malgré une croissance plus faible que prévue.