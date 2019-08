MAISONS DU MONDE : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Maisons du Monde et maintient son objectif de cours de 30 euros. Le bureau d’analyses a pris connaissance des chiffres Banque de France, qui indiquent une progression du secteur du meuble de 3,9% en juillet. « Le début de second semestre semble bien orienté et Maisons du Monde devrait en profiter », souligne LCM. Par ailleurs, il ajoute que le recul du titre de près de 23% depuis la publication des semestriels est « très largement disproportionné».