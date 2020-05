MAISONS DU MONDE : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 9,7 euros sur Maisons du Monde. La maison d'études note que la publication du chiffre d'affaires trimestriel est conforme aux éléments pré-annoncés mi-avril. Le broker en retient notamment que l'impact du Covid-19 sur les revenus trimestriels est de l'ordre de 40 millions d'euros ou encore que le spécialiste de la décoration et du mobilier compte effectuer 5 à 10 fermetures de magasins nettes sur l'exercice 2020 (dont 5 ont eu lieu au premier trimestre).LCM souligne qu'au vu de la dynamique des ventes en lignes, le groupe pourrait bénéficier à court terme de la fermeture encore effective chez certains concurrents comme Ikea ou Conforama. Ainsi le click&collect pourait aussi permettre de maintenir un niveau de vente en ligne dynamique.L'analyste revoit à la baisse ses estimations de revenus pour 2020 à 1,008 milliard d'euros contre 1,048 milliard anticipés dans une précédente recommandation.Nous optons pour un scénario plus prudent (fermetures de magasins plus importantes