MAISONS DU MONDE : LCM revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets rehausse son objectif de cours de 9,7 à 12,2 euros et réitère sa recommandation d'Achat sur Maisons du Monde après l'annonce du spécialiste du mobilier et d'articles de décoration de l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 150 millions d'euros. Le broker estime que ce PGE n'est qu'une précaution en cas de nouvelle détérioration de la situation. Il ajoute que le groupe pourrait ne pas avoir besoin de ce prêt et le rembourser dès l'année prochaine. Le courtier souligne également que les ventes en magasin semblent avoir très bien performées depuis la réouverture.L'analyste pense aussi que les ventes en ligne devraient se maintenir.La maison d'études anticipe un chiffre d'affaires de 1,008 milliard d'euros pour 2020, 1,173 milliard pour l'exercice 2021 et 1,294 milliard pour 2022.