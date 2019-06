MAISONS DU MONDE : LCM toujours à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM reste à l’Achat sur Maisons du monde et ajuste son objectif de cours de 31 à 30 euros. « L’Investor Day organisé par Maisons du Monde hier nous aura finalement rassuré malgré des objectifs de marges en baisse », note le bureau d’analyses, qui considère avoir maintenant plus de visibilité sur la stratégie. « La valorisation nous semble très attractive pour un groupe qui reste le best in class du secteur », a-t-il conclu.