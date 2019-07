MAISONS DU MONDE : confirme ses objectifs 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maisons du Monde a dévoilé, au premier semestre 2019, un résultat net de 7,2 millions d'euros, en repli de 10,8% L’Ebitda ressort à 45,6 millions, en baisse de 4,9% soit une marge d’Ebitda de 8,1% (-140 points de base). Quant au chiffre d’affaires, il atteint 564 millions en hausse de 10,9% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2018. La croissance des ventes à périmètre comparable a été de 4,4% sur la période. « Cette performance a été réalisée en dépit d'une base de comparaison forte et d'un environnement commercial peu porteur en France », a souligné le groupe.Dans ce contexte, Maisons du Monde a confirmé ses objectifs 2019, sur la base d'une performance améliorée au second semestre, conformément à ses attentes de séquencement pour l'année. Le groupe prévoit la poursuite d'une dynamique positive des ventes pour les six prochains mois et une augmentation de la rentabilité par rapport au premier semestre.Concernant l'ensemble de l'année 2019, le groupe prévoit la poursuite d'une croissance des ventes autour de 10%, 35-40 ouvertures brutes de magasins, dont deux tiers hors de France (incluant 5 pour Modani), et environ 10 fermetures de magasins pour repositionnement (principalement en France) et marge d'Ebitda supérieure à 13% des ventes.