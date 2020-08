MAISONS DU MONDE : forte revalorisation de Citi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a relevé son objectif de cours de 10 euros à 16 euros et confirmé sa recommandation d’Achat sur Maisons du monde. Le bureau d’études a relevé de 0,17 euro à 0,56 euro sa prévision de bénéfice par action pour 2020 et augmenté de 30% à 1,02 euro son estimation pour 2021. Il pense que Maisons du monde est bien positionné dans le contexte actuel d'incertitude du Covid-19, compte tenu de la forte demande de produits pour la maison en Europe, alors que de plus en plus de consommateurs restent chez eux.