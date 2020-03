MAISONS DU MONDE : le titre à son tour malmené par le Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maisons du Monde chute de 16,49% à 7,14 euros dans un marché rouge vif (le CAC 40 est en très fort repli de 9,83%). Les investisseurs s'inquiètent des conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur les ventes du spécialiste de l'ameublement et de la décoration. Si les analystes soulignent des résultats 2019 globalement en ligne avec leurs prévisions, ils mettent en avant leurs inquiétudes pour 2020. Jefferies pointe le fait que le coronavirus frappe l'offre et la demande de l'enseigne et met en exergue que l'Italie, qui représente 13% de son parc de magasins, est le premier marché hors France.De son côté, Louis Capital Markets réduit sa prévision de chiffre d'affaires 2020 de 8% à 1,261 milliard d'euros, soit une progression de 2,9% par rapport à l'exercice précédent (contre des revenus de 1,225 milliards réalisés par l'enseigne en 2019, en progression de 3,6%). Ce réajustement à la baisse impacte dés lors son estimation de bénéfice par action publié de -22% et implique une marge Ebitda de 10,7%, contre 12,5% en 2019.Quant à JPMorgan, la banque soulève que, compte tenu du degré élevé d'incertitudes sur les perspectives de l'enseigne, il ne voit pas d'intérêt à se précipiter sur le dossier.Jefferies, LCM et JP réitèrent néanmoins leur recommandation d'Achat sur le titre avec des objectifs de cours respectifs de 24 / 14,4 et 20 euros.Maisons du Monde a publié un Ebitda 2019 (avant IFRS 16) de 152,7 millions d'euros, en hausse de 3,2% par rapport à l'exercice précédent. La marge d'Ebitda de l'enseigne d'ameublement et de décoration est de 12,5%. Celle-ci est en baisse de 80 points de base mais est en ligne avec les prévisions du groupe. Le groupe anticipe des ventes au premier trimestre 2020 globalement stable par rapport à la même période l'an passé. En revanche il indique que les ventes du deuxième trimestre pourraient être en baisse en raison des répercussions du Covid-19 sur sa chaîne d'approvisionnement.La société précise que le coronavirus a commencé à perturber la production des références en Chine vers la mi-février, entraînant la fermeture de ses usines pendant plus d'un mois. Elle indique que depuis lors, la production a repris dans la plupart de ses usines, mais à une capacité réduite et avec une montée en régime incertaine. Ainsi la perturbation de la chaîne d'approvisionnement qui en résulte affecte les ventes du mois de mars.Maisons du Monde ajoute qu'en raison de la nature sans précédent du Covid-19 et de ses répercussions imprévisibles sur le comportement potentiel des consommateurs, il n'est pas possible à ce stade de fournir une prévision fiable des ventes et du résultat pour l'ensemble de l'année 2020. Le groupe précise qu'il le fera dès que la visibilité s'améliorera ce qui, selon son analyse actuelle, devrait être au moment de la publication des résultats du premier semestre de la société.Enfin, le groupe met en place un important programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats et la génération de cash.Le résultat net est en progression de 2,9% et s'élève à 62 millions.Le flux de trésorerie disponible s'élève à 84 millions contre 13 millions en 2018.