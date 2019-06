MAISONS DU MONDE : met le cap sur 2024

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maisons du Monde organise une journée investisseurs qui ouvre un nouveau chapitre de son histoire de croissance. Le spécialiste français de l'ameublement entend devenir "le partenaire lifestyle de référence" grâce à l'omnicanal, l'international et la data. Le groupe va ouvrir une "marketplace" et proposer de nouveaux services tout en accélérant ses activités B2B et franchise et en se développant aux États-Unis. Sur la période 2020-2024, la société table sur une une croissance annuelle moyenne des ventes de 10% ou plus pour atteindre plus de 2 milliards d’euros à horizon 2024.Maisons du Monde entend réaliser environ 60% des ventes en digital et plus de 50% des ventes à l'international à l'horizon du plan.Le groupe vise une rentabilité solide avec un objectif de marge d'Ebitda de 12% à 2024 et une croissance annuelle moyenne du résultat net de 10% ou plus sur toute la période.La société prévoit une génération de trésorerie soutenue, avec plus de 300 millions d'euros de flux de trésorerie disponible récurrent, en cumulé sur la durée du plan.