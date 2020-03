MAISONS DU MONDE :, plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la mi-séance du vendredi 13 mars 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MAISONS DU MONDE (- 5,12% à 6,85 euros)Le spécialiste de l'ameublement et de la décoration reste sous pression. Si les analystes soulignent des résultats 2019, dévoilés mercredi soir, globalement en ligne avec leurs prévisions, ils mettent en avant leurs inquiétudes pour 2020. Jefferies pointe le fait que le coronavirus frappe l'offre et la demande de l'enseigne et met en exergue que l'Italie, qui représente 13% de son parc de magasins, est le premier marché hors France.