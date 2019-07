MAISONS DU MONDE :, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mardi 30 juillet 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MAISONS DU MONDE (-17,24% à 17,33 euros)Maisons du Monde est malmenée ce mardi, les investisseurs sanctionnant ses résultats du premier semestre. A la Bourse de Paris, le titre plonge et prend la dernière place de l'indice SBF 120. Ainsi, sur la période, l'enseigne d'ameublement et de décoration. a dégagé un résultat net de 7,2 millions d'euros, en repli de 10,8% L'Ebitda ressort à 45,6 millions, en baisse de 4,9% soit une marge d'Ebitda de 8,1% (-140 points de base), impacté par des effets de change, activités promotionnelles, et coûts de logistiques et marketing chez Modani.