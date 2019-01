MAISONS DU MONDE : rassure face aux inquiétudes liées aux "Gilets Jaunes", le titre bondit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Maisons du monde grimpe de 10,10% à 22,90 euros, et signe la plus forte hausse du SBF120, dans le sillage d’un point d’activité rassurant, malgré les perturbations liées au mouvement des "Gilets Jaunes". Ainsi, en amont des résultats 2018 et sur la base de chiffres non audités, le groupe confirme que les ventes et résultats pour l'exercice sont en ligne avec les objectifs ajustés en novembre dernier. Le spécialiste de la décoration attend une croissance des ventes sur l’exercice de 7,4% en organique, dont 3% à périmètre comparable, et une hausse de 10% en incluant Modani.Par ailleurs, Maisons du Monde a confirmé son objectif de marge d'Ebitda supérieur à 13% des ventes pour l'ensemble de l'année 2018.Concernant le quatrième trimestre 2018, le groupe indique une croissance des ventes à périmètre constant de 5,6%, dont 2% à périmètre comparable, et 9,3% en incluant le rachat de Modani."Cette performance a été réalisée malgré un environnement commercial plus difficile en France, accentué par le mouvement des "Gilets jaunes"", précise le Maisons du Monde.Une publication rassurante alors que les résultats de ce trimestre et de l'année 2018 seront publiés le 12 mars prochain. Celle-ci est saluée par les investisseurs et analystes, à l'image d'LCM, qui réitère sa recommandation Achat assortie d'un objectif de cours de 34 euros.Selon le broker, le quatrième trimestre "souligne la qualité du business model du groupe français avec notamment de très bonnes performances sur les ventes en ligne et des ventes hors France qui sont restées dynamiques". Confirmant sa confiance, LCM estime que 2019 devrait marquer "un rerating puissant du titre", après une année 2018 catastrophique.De son côté Oddo BHF estime que ces résultats préliminaires sont en ligne avec la guidance du groupe, et cohérents avec ses attentes. Dans ce contexte, il maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 30 euros.